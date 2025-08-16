Manchester City empieza con goleada en Wolverhampton y doblete de Haaland

El Manchester City, destronado el pasado curso en Inglaterra, inició la Premier League 2025-2026 con un triunfo como visitante por 4-0 en Wolverhampton, donde destacó Erling Haaland con un doblete.

De esta forma, el equipo de Pep Guardiola se pone provisionalmente en cabeza de la clasificación, a la espera de que entre el domingo y el lunes se complete la primera jornada.

Pero más allá de la cuestión del primer liderato, el City consiguió trasladar un mensaje firme de que confía en reconquistar el título, que cedió al Liverpool después de cuatro temporadas siendo el campeón.

Los nuevos fichajes respondieron bien para los Sky Blues, empezando por Tijjani Reijnders, el mediocampista neerlandés llegado desde el AC Milan y que brilló en su estreno en la Premier League.

Fue él quien perforó el muro defensivo de los locales, permitiendo a continuación el primer gol de Haaland (minuto 34).

Reijnders, con un golpeo con la zurda, firmó el segundo de su equipo en el 37 y luego volvió a ser decisivo dando la asistencia para que Haaland consiguiera el tercero de la velada (61).

El atacante francés Rayan Cherki, que llegó al City desde el Lyon en la pretemporada, participó también del festival ofensivo con un gol desde fuera del área en el 81, en la víspera de su 22 cumpleaños.