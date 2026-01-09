Manchester City ficha al extremo Semenyo, del Bournemouth

9 ene (Reuters) - El Manchester City dio un gran golpe de efecto al fichar el viernes al extremo ghanés Antoine Semenyo, procedente del Bournemouth y con contrato hasta 2031, con lo que incorpora al tercer máximo goleador de la Premier League de esta temporada y refuerza su candidatura al título.

El jugador de 26 años, que ha desconcertado a las defensas con 10 goles y tres asistencias esta temporada, llega al City tras haber pagado la cláusula de rescisión de 65 millones de libras (US$87,19 millones) y frente a la competencia de otros rivales de la Premier League.

El extremo polivalente, que puede jugar en ambas bandas, se une a un City que, tras 21 jornadas, se encuentra a seis puntos del líder, el Arsenal.

"He visto al City durante la última década bajo la dirección de Pep Guardiola, y ha sido el equipo dominante de la Premier League, además de lograr cosas increíbles en la Liga de Campeones, la Copa de la FA y la Copa de la Liga", dijo Semenyo en un comunicado.

"Es un club con jugadores de primera categoría, instalaciones de primera categoría y uno de los mejores entrenadores de la historia, Pep", agregó.

Tras fichar por el Bournemouth en 2023, el internacional ghanés se encuentra en un momento de forma brillante esta temporada, después de haber marcado 21 goles con el Bristol City de la Championship.

El jugador comenzó la temporada de la Premier League con un doblete contra el campeón, el Liverpool, y mantuvo ese ritmo a lo largo de toda la campaña. Su último gol con el Bournemouth fue en el tiempo añadido, en una emocionante victoria por 3-2 contra el Tottenham Hotspur.

"Antoine es un fichaje muy interesante para el club de fútbol. Nos dejó claro inmediatamente que quería venir al City", dijo Hugo Viana, director de Fútbol del City.

"Tiene una calidad enorme. Dos grandes pies, velocidad, potencia, el hábito de influir en los partidos y, lo que es más importante, un margen real de crecimiento y desarrollo", agregó.

Semenyo se unirá ahora a un ya potente ataque del City, que cuenta con el máximo goleador de la liga, Erling Haaland, además de Phil Foden, Rayan Cherki y Jeremy Doku.

(1 dólar = 0,7455 libras) (Reporte de Karan Prashant Saxena y Rohith Nair en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)