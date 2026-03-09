Manchester City-Liverpool en cuartos de Copa inglesa
Manchester City y Liverpool cruzarán espadas en los cuartos de final de la Copa inglesa, el fin de semana del 4 de abril, según deparó el sorteo realizado este lunes antes del inicio del último duelo de octavos.
Esos dos gigantes del fútbol inglés se han repartido las últimas ocho ediciones de la Premier League: seis títulos para los Citizens (2018 y 2019, y de 2021 a 2024), dos para los Reds (2020 y 2025).
El Southampton, de la segunda división, recibirá al actual líder de la Premier League, el Arsenal, mientras que el Chelsea se medirá con el modesto Port Vale, de la League One (tercera división), verdugo del Sunderland (1-0) el domingo.
El Leeds se enfrentará al vencedor del partido que opone a West Ham y Brentford este lunes.
- Programa de cuartos de final de la Copa de Inglaterra:
Southampton (D2) - Arsenal
Chelsea - Port Vale (D3)
Manchester City - Liverpool
West Ham o Brentford - Leeds United