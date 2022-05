Manchester city llega a acuerdo para contratar a haaland desde el dortmund

10 mayo (Reuters) - El Manchester City alcanzó un acuerdo para fichar al delantero noruego Erling Haaland del Borussia Dortmund a partir del 1 de julio, dijo el martes el club de la Premier League en un comunicado.

"El traspaso permanece sujeto a que el Club finalice los términos con el jugador", afirmó el City.

El equipo ingl√©s no proporcion√≥ detalles financieros del acuerdo, pero medios alemanes informaron que el costo total de comprar a Haaland en una operaci√≥n de varios a√Īos podr√≠a superar los 300 millones de euros (316,08 millones de d√≥lares), incluyendo salario, honorarios de los agentes y bonificaciones.

El valor del delantero de 21 a√Īos se dispar√≥ gracias a su prol√≠fico rendimiento en el Dortmund tras llegar procedente del Salzburgo austriaco hace dos a√Īos.

Medios brit√°nicos informaron que Haaland pas√≥ el examen m√©dico el lunes. El entrenador del Liverpool, J√ľrgen Klopp, dijo que era una transferencia que "establecer√° nuevos niveles" en la Premier League.

Haaland ha marcado 85 goles en 88 partidos con el Dortmund desde su debut en enero de 2020. Fue el m√°ximo goleador de la temporada pasada en la Liga de Campeones y en la UEFA Nations League.

Esta temporada anotó 21 tantos en 20 encuentros como titular en la Bundesliga, torneo en el que su equipo se encamina a terminar segundo detrás del campeón Bayern Munich cuando la temporada concluya el sábado. No obstante, no logró clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones y cayó a la Europa League, donde no pasó de los playoffs.

El City est√° buscando sustituto para Sergio "Kun" Ag√ľero despu√©s de que el delantero argentino, el m√°ximo goleador de todos los tiempos del club con 254 goles, fich√≥ por el FC Barcelona en una transferencia gratuita el a√Īo pasado.

El delantero brasile√Īo Gabriel Jesus no logr√≥ confirmar su lugar en la alineaci√≥n titular y su entrenador, Josep Guardiola, despleg√≥ a menudo a un centrocampista como "falso nueve" liderando el ataque.

El Dortmund est√° interesado ahora en el delantero del Salzburgo, Karim Adeyemi, como posible reemplazo de Haaland.

(1 dólar = 0,9491 euros)

(Reporte de Shrivathsa Sridhar y Rohith Nair en Bengaluru, editado en espa√Īol por Manuel Far√≠as)