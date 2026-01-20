Manchester City se complica en Champions con un resbalón en Noruega

En la visita al país de su estrella Erling Haaland, el Manchester City perdió 3-1 ante el Bodo/Glimt, este martes en la séptima jornada de la Liga de Campeones, y se complicó el pase directo a los octavos de final.

Un rápido doblete del danés Kasper Hogh (minutos 22 y 24), ayudado por fallos defensivos de los visitantes, puso las cosas muy cuesta arriba para unos Citizens desdibujados en su visita en pleno invierno local al norte del Círculo Polar Ártico, el territorio más septentrional de esta Champions.

En la segunda mitad, en un rápido contragolpe, Jens Petter Hauge puso el tercero en el 58 con un disparo desde la frontal del área, aunque el City acortó poco después, en el 60, también con disparo desde fuera del área del francés Rayan Cherki entre una nube de jugadores.

- Pesadilla para Rodri -

Cualquier conato de reacción recibió un jarro de agua fría a continuación, cuando en el 62 el español Rodri vio la segunda amarilla, tras ser amonestado en dos jugadas consecutivas, y dejó a su equipo con diez hombres.

Era la culminación de un pésimo partido para el Balón de Oro 2024, ya que el tercer tanto noruego llegó tras una pérdida de balón suya en el medio del campo.

Hauge envió al palo en el 64 y a Hogh se le anuló un nuevo tanto en el 65, antes de una media hora final más relajada, con los dos equipos conscientes de que todo estaba visto para sentencia.

Frenado en los 13 puntos, el City se queda cuarto en la tabla de clasificación, a la espera de ver cuántas posiciones desciende tras el resto de partidos de esta séptima y penúltima jornada.

Acabar en el Top 8 permite acceder directamente a octavos de final, sin tener que jugar un incómodo duelo de play-off de repesca, y el City dejó pasar una ocasión que parecía propicia para hacerse fuerte en la parte alta de la tabla, ya que el Bodo/Glimt (ahora 6 puntos) no había ganado hasta ahora ninguno de sus partidos.

Se jugará ahora sus opciones el miércoles de la próxima semana en la octava jornada, en su Etihad Stadium contra el Galatasaray turco.

- Defensa fragilizada -

El inicio de 2026 no ha sido precisamente feliz para el City, que el pasado fin de semana cayó 2-0 en el derbi ante el Manchester United.

En los tres partidos de Premier League que ha jugado en lo que va de nuevo año no ha ganado (dos empates, ante Chelsea y Brighton, antes de esa derrota en Old Trafford) y ha visto cómo el líder Arsenal se le escapa con una ventaja de 7 puntos.

Al City se le acumulan además las lesiones, lo que llevó a Pep Guardiola a presentar este martes el once inicial más joven de la historia de su club en un partido de Champions (24 años y 84 días).

En defensa, la media era todavía más baja en ausencia de los lesionados Ruben Dias, Josko Gvardiol y John Stones, de Matheus Nunes por enfermedad y la imposibilidad de contar a esta altura de la competición con el recién llegado Marc Guéhi.