Manchester City se impone 4-1 al Borussia Dortmund

El Manchester City venció este miércoles 4-1 al Borussia Dortmund, en la cuarta jornada de Liga de Campeones, resultado que asienta a los citizens en el Top 8 de la competición.

Tras un inicio de partido igualado, los hombres de Pep Guardiola se fueron haciendo poco a poco con el control del encuentro y comenzó entonces el asedio a la portería defendida por el suizo Gregor Kobel.

Los Citizens no tardaron en encontrar el camino al gol, y Phil Foden abrió el marcador con un disparo suave y raso, ajustado al palo izquierdo, lejos del alcance de Kobel (22').

Minutos más tarde y tras una clara ocasión del joven Nico O'Reilly (28') salvada 'in extremis' por Kobel, Erling Haaland dobló la ventaja (29') con su quinto gol en cuatro partidos de Champions.

El noruego, que portaba el brazalete de capitán, no celebró en exceso el tanto, en respeto a sus dos temporadas y media como jugador del BVB.

La segunda parte arrancó con el mismo tono, con numerosas ocasiones favorables a los locales, y Foden subió el tercero al marcador, definiendo de nuevo con precisión (57').

Pero lejos de sentenciar el partido, el tercer gol de los Citizens pareció despertar al Borussia Dortmund, que impulsado por los cambios que introdujo Niko Kovac, comenzó a acechar la portería defendida por Gianluigi Donnarumma.

Tras buscarlo y merecerlo, los visitantes encontraron un gol que les dio esperanzas gracias a una jugada ensayada a balón parado finalizada por el defensa Waldemar Anton (71'), pero el City supo mantener la calma y en el tiempo de descuento Rayan Cherki (90+1') sentenció el partido.

El Manchester City, que en 2023 levantó la primera 'Orejona' de su historia, suma 10 puntos y ocupa la cuarta posición, dentro del Top 8 que clasifica automáticamente a octavos de final de la competición. En la quinta jornada, a finales de noviembre, recibirá al Bayer Leverkusen.

Por su parte, el Borussia Dortmund, finalista en 2024, cayó a los puestos que obligan a disputar un play-off de acceso a octavos de final. En su próximo partido europeo se enfrentará al Villarreal, que solo suma un punto en la competición.

bur-dam/iga