Manchester City sobrevive 5-4 a la locura en Fulham con Haaland de récord

El Manchester City se acercó este martes a dos puntos del líder Arsenal tras vencer 5-4 en su visita al Fulham durante la 14ª jornada de Premier League, en la que Erling Haaland alcanzó los 100 goles en el campeonato inglés.

Luego de haber establecido esa cifra en únicamente 111 partidos ligueros con los Citizens, el noruego de 25 años se convirtió en el jugador más rápido en llegar a las tres cifras, batiendo el récord precedente que estaba en manos de la leyenda de la Premier League Alan Shearer. El exjugador de Newcastle y Blackburn Rovers necesitó 124 partidos para lograr los 100 goles en Premier League.

Haaland (17') abrió el marcador en Craven Cottage, en un día plagado de goles: siguieron los de sus compañeros Tijjani Reijnders (37') y Phil Foden (44', 48'), además de un gol contra su portería de Sander Berge (54'). Entre medias, el Fulham había recortado, con gol de Emile Smith-Rowe (45+3').

Los locales llegaron incluso a creer en el empate, tras recortar otros tres goles gracias a los nigerianos Alex Iwobi (57) y Samuel Chukwueze (72', 78'), sin premio final.

Con 28 puntos, el City presiona al líder Arsenal (30), que recibe el miércoles al Brentford.

En el otro partido ya disputado el martes, el exjugador del Manchester City, Jack Grealish, anotó el gol de la victoria del Everton en la cancha del Bournemouth (1-0), asistido por el argentino Charly Alcaraz.

