Manchester City vence al Newcastle y le pisa los talones al Arsenal en la Premier

Con un doblete de Nico O'Reilly, el Manchester City venció el sábado 2-1 al Newcastle en la 27.ª fecha de la Liga Premier y quedó a dos puntos del líder Arsenal con once jornadas por disputar.

O'Reilly adelantó al City a los catorce minutos en el Etihad Stadium, en Mánchester, y restableció la ventaja a los 27 minutos tras el empate de Lewis Hall para las Urracas en el minuto 22.

El equipo del español Pep Guardiola no cuajó su mejor partido, pero aguantó la ventaja mínima y se llevó tres puntos claves que los dejan a dos unidades del Arsenal.

Los Gunners visitan al Tottenham el domingo, pero independientemente del resultado del derbi del norte de Londres, el City tiene el control del título.

Los Citizens tendrán un partido menos que el Arsenal después de este fin de semana y recibirán a los hombres de Mikel Arteta en abril, en lo que puede llegar a ser una 'final' de la Premier.

Mientras que el Arsenal ha tenido dos victorias en sus últimos siete partidos de liga, el City está calentando motores en el momento justo, con una quinta victoria consecutiva entre todas las competiciones que extiende su racha invicta a ocho partidos.

Este fue el cuarto encuentro entre el City y el Newcastle esta temporada, con un quinto en camino en octavos de final de la FA Cup en marzo.