Manchester City y Aston Villa, con sendos empates, ponen alfombra roja al Arsenal

Manchester City encadenó un tercer empate consecutivo en la Premier League, este miércoles contra el Brighton (1-1), y el Aston Villa tampoco pudo con el Crystal Palace (0-0), dos resultados que benefician al líder Arsenal.

Los "Gunners" cuentan con cinco puntos de ventaja sobre el City (2º, 43 puntos) y sobre los "Villanos" de Unai Emery (3º, 43 puntos) antes de recibir al Liverpool (4º, 34 puntos) el jueves en Londres, en el cierre de la 21ª fecha.

Los Citizens de Pep Guardiola habían dejado puntos ante Sunderland (0-0) y Chelsea (1-1) en sus dos partidos precedentes, y su próxima cita en liga será contra el vecino Manchester United, el 17 de enero.

Erling Haaland adelantó a los Skyblues al convertir un penal sobre Jérémy Doku (41'), su 20º gol en la Premier esta temporada y su 150º con la camiseta azul cielo.

Pero Kaoru Mitoma estableció la igualada de disparo raso a la entrada del área (60').

Y el Aston Villa cosechó un punto en Londres ante el Crystal Palace. Fue el primer empate en liga desde el 21 de septiembre para el equipo de Birmingham, que llegaba de 13 victorias y dos derrotas en los últimos 15 partidos.