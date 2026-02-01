Manchester City y Aston Villa dejan que el líder Arsenal se escape

Gran fin de semana para el Arsenal: después de la victoria del líder el sábado en Leeds, sus perseguidores Manchester City (2º) y Aston Villa (3º) no pudieron ganar este domingo y los Gunners se escapan más al frente de la clasificación.

El City desaprovechó una ventaja de dos tantos para acabar empatando (2-2) en su visita al Tottenham y queda ahora descolgado a seis puntos del líder, mientras que al Aston Villa le fue peor, perdiendo en casa 1-0 con el Brentford, lo que le deja a siete unidades del primero y un punto por detrás del segundo.

El empate sabe en gran medida a derrota para el Manchester City, que al descanso se sentía ganador del partido, después de que el francés Rayan Cherki (minuto 11), que lleva cuatro tantos en los últimos seis partidos, y el recién llegado Antoine Semenyo (44') pusieran a los Sky Blues con una ventaja confortable.

El arquero Gianluigi Donnarumma apenas había tenido trabajo en la primera mitad, pero en la segunda se le acumuló la tarea ante la ofensiva del Tottenham.

El italiano reaccionó bien ante un intento peligroso de Destiny Udogie (51') y otro de Xavi Simons (75'), pero entre medias no pudo hacer nada ante los de Dominic Solanke (53' y 70'), que con un doblete puso el 2-2 definitivo en el marcador.

El segundo de sus goles fue de especial bella factura: el balón llegó a su espalda, en un centro desde la derecha, pero remató de tacón para superar a Donnarumma.

Tanto Tottenham como Manchester City son dos de los equipos clasificados esta misma semana para octavos de final de la Liga de Campeones europea de forma automática, sin necesidad de ir al playoff, pero su situación en la Premier League es muy diferente.

Los londinenses son apenas decimocuartos, más cerca de la zona de descenso que de los puestos europeos, y encadenan un sexto partido seguido liguero sin ganar.

- Sorpresa en Birmingham -

Por su parte, el Aston Villa sufrió un frenazo inesperado en su propio estadio, donde el Brentford ganó 1-0 gracias a un gol del burkinés Dango Ouattara (45+1').

El partido deja además un sabor muy amargo para el Aston Villa, que jugó más de la mitad del encuentro con superioridad numérica, once contra diez, por la expulsión del visitante Kevin Schade en el 42'.

No solo el equipo de Unai Emery pierde el paso en la carrera por el título, sino que por el retrovisor empieza a ver a cinco puntos al Manchester United, que ganó in extremis 3-2 al Fulham y continúa cuarto -último puesto dentro de la zona Champions-, encadenando una tercera victoria desde que Michael Carrick asumió el puesto de técnico interino.

El United (ahora 41 puntos) había empezado el fin de semana en el cuarto puesto con 38, pero el sábado se vio provisionalmente en el sexto lugar por las victorias de Chelsea (40 puntos) y Liverpool (39).

- Efecto Carrick -

Desde que Carrick reemplazó al despedido Ruben Amorim, el United es una máquina de ganar: venció en las anteriores fechas a dos gigantes, Manchester City (2-0) y Arsenal (3-2), y ahora sufrió pero cumplió.

Una racha de tres victorias consecutivas es algo que Amorim solo consiguió una vez en sus catorce meses en el puesto.

Old Trafford vivió además una tarde de montaña rusa emocional.

Su equipo se adelantó 2-0 con goles con acento brasileño.

Casemiro, que anunció recientemente su salida del club al término de la temporada, anotó de cabeza en el minuto 19 y luego dio la asistencia para que Matheus Cunha pusiera el segundo de su equipo en el 56'.

En una recta final loca, el Fulham creyó salvar un punto cuando reequilibró el marcador con un gol de penal del mexicano Raúl Jiménez (85') y un tanto del brasileño Kevin (90+1').

El esloveno Benjamin Sesko apareció entonces, con un disparo certero en el 90+4', para convertirse en el héroe de la tarde.

Por su parte, Nottingham Forest (17º) y Crystal Palace (15º) igualaron 1-1 en un duelo de la mitad baja de la tabla.