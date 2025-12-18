Manchester: Guardiola "en el horno"

"Condiciones comerciales excepcionalmente difíciles", fue el argumento esgrimido por el exitoso técnico catalán al anunciar la decisión de cerrar su restaurante debido a que los costos operativos se dispararon hasta las estrellas, un revés que llega después de la, para muchos, su temporada más decepcionante en el City, sin festejos o títulos.

"Tast Catala", ubicado en King Street, con capacidad para 120 comensales e inaugurado en 2018 como un proyecto gastronómico encabezado por el reconocido chef Paco Pérez que ofrecía platos típicamente catalanes para compartir mientras los clientes podían disfrutar de partidos de fútbol por TV, cerrará sus puertas el sábado. (ANSA).