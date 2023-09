El extremo inglés Jadon Sancho fue apartado del grupo por un "problema disciplinario", anunció este jueves su club, Manchester United, una medida encuadrada en el conflicto público entre el jugador y el entrenador Erik ten Hag.

El jugador de 23 años "seguirá un programa de entrenamiento individual apartado del grupo profesional, a la espera de la resolución de un problema disciplinario en el seno del equipo", hizo saber el club de Old Trafford, que ocupa el puesto undécimo en la Premier League inglesa.

El Manchester United no dio mayores precisiones sobre el origen del conflicto. Pero su comunicado se produce una decena de días después de que saliese a la luz una disputa entre el jugador y su entrenador.

Sancho no fue convocado para el partido del 3 de septiembre en casa del Arsenal debido a su "rendimiento en los entrenamientos", había explicado Ten Hag en conferencia de prensa después de la derrota 3-1 en el Emirates, unas declaraciones que llevaron a Sancho a reaccionar en redes sociales.

"Por favor, no crean todo lo que leen. No permitiré que nadie diga cosas que son completamente falsas, me he comportado muy bien en el entrenamiento toda la semana", indicó Sancho.

"He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, no es justo", añadió.

Desde su llegada en 2021, por cerca de 85 millones de euros (91 millones de dólares) pagados al Borussia Dortmund, el inglés aún no ha justificado sobre el césped el montante de su traspaso y no es la primera opción para Ten Hag.

