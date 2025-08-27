Manchester United cae en Copa de la Liga ante equipo de cuarta división

El Manchester United quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa al ser superado en la tanda de penales por el Grimsby Town, una formación de la cuarta división.

Ese pequeño club de la costa este de Inglaterra consiguió así el mayor logro de su historia, ante un United que comenzó el partido de forma catastrófica y que perdía 2-0 a la media hora.

Los Red Devils despertaron después del descanso y consiguieron igualar en el tramo final, con los tantos del camerunés Bryan Mbeumo (minuto 75) y del británico Harry Maguire (89).

Sin prórroga, el duelo fue directamente a la tanda de penales, donde tras un gran suspense el Grimsby se impuso 12-11, una vez que Mbeumo envió el suyo al larguero.

El Manchester United, que fue decimosexto de la Premier League la pasada temporada, ha empezado el nuevo curso muy mal.

A esta inesperada eliminación en el tercer torneo nacional se suma un arranque muy discreto en la liga, donde después de dos partidos suma apenas un punto, el logrado el domingo con un empate 1-1 en el campo del Fulham.

En la primera jornada, el equipo cayó ante su hinchada en Old Trafford contra el Arsenal (1-0).

El duelo del sábado contra el Burnley, en la tercera fecha, adquiere ahora tintes dramáticos para apagar un incendio que fragiliza en pleno agosto el puesto del técnico portugués Ruben Amorim, ya criticado en la pasada temporada por su labor al frente del equipo.

En la segunda ronda de la Copa de la Liga, tres equipos de primera quedaron eliminados el martes: West Ham, Bournemouth y Leeds United.

-- Resultados de la 2ª ronda de la Copa de la Liga inglesa con presencia de equipos de la Premier League:

- Martes:

(+) Wolverhampton (1ª) - West Ham (1ª) 3 - 2

Bournemouth (1ª) - (+) Brentford (1ª) 0 - 2

(+) Sheffield Wednesday (2ª) - Leeds United (1ª) 1 - 1 (3 a 0 en penales)

- Miércoles:

(+) Everton (1ª) - Mansfield Town (3ª) 2 - 0

(+) Fulham (1ª) - Bristol City (2ª) 2 - 0

Oxford United (2ª) - (+) Brighton (1ª) 0 - 6

(+) Grimsby Town (4ª) - Manchester United (1ª) 2 - 2 (12 a 11 en penales)