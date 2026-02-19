Manchester United cumple el trámite ante el Atlético en Champions femenina

El Atlético de Madrid se despidió de la Liga de Campeones de Europa femenina tras perder este jueves ante el Manchester United 2-0 en el playoff de acceso a cuartos, una derrota que se suma al 3-0 sufrido en la ida.

También este jueves, el Wolfsburgo acompañó al United entre los ocho mejores tras vencer 2-0 en Italia a la Juventus luego del 2-2 en la ida en Alemania.

El United dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria antes de la media hora, cuando Julia Zigiotti Olme marcó en el Leigh Sports Village de la ciudad del norte de Inglaterra.

La internacional inglesa Jess Park dobló la ventaja de las locales.

Además, el Atlético se quedó en inferioridad numérica tras la expulsión de la defensa española Xenia Pérez en el minuto 85.

El Manchester United, que no se había clasificado nunca a cuartos de la competición, peleará por un puesto en semifinales con el Bayern de Múnich.

El miércoles se habían clasificado a cuartos el Real Madrid, que eliminó el Paris FC, y el vigente campeón Arsenal, que apeó con facilidad al OH Leuven belga.

Real Madrid y FC Barcelona protagonizarán un doble duelo de máxima rivalidad en cuartos.