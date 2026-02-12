Manchester United da un gran paso hacia cuartos de Champions femenina a costa del Atlético

El Manchester United cosechó un valioso 3-0 en su visita al Atlético de Madrid en la ida de los playoffs de acceso a cuartos de final de la Champions femenina, donde espera el Bayern de Múnich.

La delantera noruega Elisabeth Terland batió a la arquera Lola Gallardo para adelantar a las mancunianas (3').

En el minuto 39, la francesa Malard pasó de asistente a goleadora al marcar el segundo tanto del Manchester United.

El Atlético respondió en la segunda parte con una falta con rosca de la noruega Vilde Boa Risa que obligó a una parada brillante de Phallon Tullis-Joyce, que desvió el balón al larguero.

Synne Jensen y Rosa Otermín también se toparon con la guardameta del United.

Cuando el Atlético se mostraba más incisivo, las visitantes sentenciaron el partido en el minuto 81: Malard cedió el balón a la sueca Julia Zigiotti Olme, que anotó el tercero y dejó al United con una excelente ventaja de cara a la vuelta, la próxima semana en Mánchester.

En el otro partido de este jueves, que completó la ida de los playoffs, el empate 2-2 entre Wolfsburgo y Juventus dejó las espadas en alto para la vuelta en Italia.

Más clara quedó la eliminatoria entre el Lovaina y el Arsenal tras la victoria 4-0 de las inglesas el miércoles en Bélgica.

Y el Real Madrid ve más cerca un nuevo duelo de rivalidad máxima con el FC Barcelona en cuartos tras su triunfo 3-2 el miércoles ante el París FC en la capital francesa.