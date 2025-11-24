Manchester United desaprovecha superioridad numérica y pierde 1-0 contra Everton

El Manchester United desaprovechó este lunes una temprana tarjeta roja del Everton y se inclinó 1-0 en su cancha, en la 12ª jornada de Premier League.

Los Red Devils desaprovechan así la oportunidad de alzarse hasta el Top 5 y se mantienen en 10ª posición, justo por delante del Everton, que sumó en Old Trafford la quinta victoria de su temporada.

Eso a pesar de que todo arrancó mal para los Toffees, con una escena esperpéntica en el minuto 13: luego de un disparo de Bryan Mbeumo, desviado por el arquero Jordan Pickford, el centrocampista Idrissa Gueye se dirigió con vehemencia hacia su compañero en la defensa Michael Keane, a quien consideraba culpable de la acción.

Los dos compañeros tuvieron un intercambio de palabras, se empujaron e incluso pareció que Gueye golpeó a Keane... una acción que llevó al árbitro Tony Harrington a expulsar a Gueye, desatado, que tuvo que ser contenido por Pickford.

Según señaló el diario francés L'Equipe, es la primera vez desde 2008 que un jugador de Premier League fue expulsado por discutir con un compañero: Ricardo Fuller, del Stoke City, fue expulsado entonces por haber golpeado a su compañero Andy Griffin.

Una situación pese a la que el Everton se adelantó, gracias al disparo de Kieran Dewsbury-Hall, directo a la escuadra (29').

El resto del partido pareció un entrenamiento de ataque-defensa, en el que el United se mostró poco imaginativo y en el que Pickford defendió el resultado con buenas paradas.

bdx/dam/ag