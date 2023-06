Manchester united negocia exclusividad con jeque qatarí venta en más de 6.000 millones de dólares

Por Anirban Sen

15 jun (Reuters) - El club de fútbol inglés Manchester United está negociando conceder exclusividad al consorcio liderado por el jeque qatarí Jassim bin Hamad al-Thani para negociar una venta por más de 6.000 millones de dólares, dijeron el jueves personas familiarizadas con el asunto.

Los miembros de la familia Glazer, que poseen participaciones minoritarias en el Manchester United y lo controlan gracias a una estructura accionarial de dos series, saldrían como parte del acuerdo propuesto, dijo una de las fuentes.

Los Glazer ven actualmente la oferta qatarí con mejores ojos que la del multimillonario británico Jim Ratcliffe, fundador del productor químico INEOS, añadieron las fuentes. La oferta de Ratcliffe prevé que los Glazer mantengan alguna participación en el Manchester United.

El Manchester United no podría negociar con ningún otro postor que no sea el jeque Jassim durante el periodo de exclusividad, que no se pudo saber cuánto duraría. Las fuentes advirtieron que la situación seguía siendo fluida y que una nueva oferta de Ratcliffe podría impedir que el jeque Jassim se asegure la exclusividad.

Las fuentes solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial. Los representantes del Manchester United y del jeque Jassim no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios. (Reporte de Anirban Sen en Nueva York reporte adicional de Amy-Jo Crowley en Londres Editado en español por Javier López de Lérida)

