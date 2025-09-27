Manchester United pierde 3-1 en Brentford, máxima presión para Amorim

Manchester United cosechó la tercera derrota de la temporada al perder 3-1 en su visita al Brentford, un resultado que pone máxima presión sobre su entrenador Rubem Amorim, en la cuerda floja por los malos resultados.

El portugués ha sido incapaz de sumar dos victorias consecutivas en el campeonato inglés desde que tomó las riendas del equipo en noviembre del año pasado, pese a no disputar competiciones europeas entre semana.

La victoria del pasado fin de semana contra el Chelsea (2-1) no tiene continuidad: el United se hunde un poco más en la clasificación, con sólo 7 puntos de 18 posibles, en la 13ª plaza provisional del campeonato, a falta de completarse la jornada.

Amorim pudo al fin alinear a su trío de nuevos delanteros, fichados este verano boreal por un valor de 200 millones de libras (Matheus Cunha, Mbeumo y Sesko), pero insistió en alinear una defensa con solo tres hombres (Ligt, Maguire, Shaw) que volvió a demostrar que no funciona.

En los primeros 20 minutos, el Brentford sorprendió en dos ocasiones a la zaga mancuniana con balones largos que acabaron con los goles del brasileño Igor Thiago (8 y 20).

El eslovaco Benjamin Sesko acortó diferencias con su primer gol en Premier League (26) y el capitán Bruno Fernandes tuvo la ocasión de empatar a falta de un cuarto de hora con un penal, pero el portero local Caoimhin Kelleher atajó el disparo.

Es el segundo penal esta temporada que falla el centrocampista portugués.

Ya en el tiempo añadido, Mathias Jensen sentenció con un disparo sublime (90+6), culminando otra contra.

Con este resultado, el Brentford supera en la clasificación al United, ambos empatados a 7 puntos.

jta/mcd/jvb