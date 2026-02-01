Manchester United prolonga el "efecto Carrick" y sigue en zona Champions

De la mano de su técnico interino Michael Carrick, el Manchester United sigue encadenando victorias, esta vez de manera agónica (3-2) ante el Fulham, en la 24ª jornada de la Premier League, para mantenerse dentro de la zona de Liga de Campeones

El United había empezado el fin de semana en el cuarto puesto con 38 puntos, pero el sábado se vio provisionalmente en el sexto lugar por las victorias de Chelsea (40 puntos) y Liverpool (39)

Con toda la presión sobre sus hombros, los Red Devils sacaron adelante un partido incómodo contra el Fulham (8º) para sumar 41 puntos y volver a instalarse en ese codiciado cuarto puesto, el último dentro de la zona Champions en la ultracompetitiva Premier League

Desde que Carrick reemplazó al despedido Ruben Amorim, el United es una máquina de ganar: venció en las anteriores fechas a dos gigantes, Manchester City (2-0) y Arsenal (3-2), y ahora sufrió pero cumplió

Una racha de tres victorias consecutivas es algo que Amorim solo consiguió una vez en sus catorce meses en el puesto

Old Trafford vivió además una tarde de montaña rusa emocional

Su equipo se adelantó 2-0 con goles con acento brasileño

Casemiro, que anunció recientemente su salida del club al término de la temporada, anotó de cabeza en el minuto 19 y luego dio la asistencia para que Matheus Cunha pusiera el segundo de su equipo en el 56'

En una recta final loca, el Fulham creyó salvar un punto cuando reequilibró el marcador con un gol de penal del mexicano Raúl Jiménez (85') y un tanto del brasileño Kevin (90+1')

El esloveno Benjamin Sesko apareció entonces, con un disparo certero en el 90+4', para convertirse en el héroe de la tarde

En esa zona alta, el United pudo además recortar a cinco puntos su desventaja respecto al Aston Villa (3º), que sufrió un frenazo al caer 1-0 en su estadio ante el Brentford (7º), por un gol del burkinés Dango Ouattara en el 45+1'

Los Villanos no pueden así seguir el ritmo del Arsenal, que el sábado había ganado 4-0 en Leeds y que ahora tiene siete puntos más que el equipo de Birmingham

El partido deja además un sabor muy amargo para el Aston Villa, que jugó más de la mitad del encuentro con superioridad numérica, once contra diez, por la expulsión del visitante Kevin Schade en el 42'

Por su parte, Nottingham Forest (17º) y Crystal Palace (14º) igualaron 1-1 en un duelo de la mitad baja de la tabla