Manchester United remonta al Crystal Palace y asciende al sexto puesto

Manchester United remontó 2-1 al Crystal Palace en su visita a Selhurst Park y asciende al sexto puesto provisional de la Premier League, en el primer partido dominical de la 13ª jornada del campeonato inglés de fútbol.

Los Red Devils comenzaron perdiendo tras el tanto de penal del francés Jean-Philippe Mateta en el primer tiempo (36'), pero lograron dar la vuelta al marcador con los goles del neerlandés Joshua Zirkzee (54') y de Mason Mount (63').

Curiosamente, tuvo que repetir el lanzamiento desde los once metros luego de que el VAR avisara al árbitro que el delantero francés había tocado la pelota dos veces; una regla modificada tras lo que le ocurrió al argentino Julián Álvarez la temporada pasada en los penales que decidieron la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Atlético.

El United logra su primera victoria en el mes de noviembre, tras dos empates y una derrota, y asciende al sexto puesto de la clasificación provisional con 21 puntos, superando precisamente a su rival del domingo (7º con 20 unidades).

