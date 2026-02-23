Manchester United se afianza en puestos Champions tras ganar al Everton

El Manchester United se impuso 1-0 en la cancha del Everton, este lunes en el partido que cerró la 27ª fecha de la Premier League inglesa, y se afianzó en el cuarto puesto con tres puntos más que el Chelsea (5º).

Un gol del delantero esloveno Benjamin Sesko (71) sirvió para que los Red Devils recuperasen su marcha triunfal desde la llegada de Michael Carrick, después del empate concedido ante el West Ham en la anterior fecha (1-1).

Demasiado conservador durante muchas fases del partido, el Everton (9º, 37 puntos) no llegó a poner en aprietos al Manchester United y sufrió una segunda derrota consecutiva en la Premier.

En el gol visitante, el brasileño Matheus Cunha dio un buen pase en profundidad a Bryan Mbeumo, quien sirvió a un Sesko que no desaprovechó libre de marca.

El delantero esloveno superó al arquero Pickford para inscribir su séptimo gol de la temporada.

El United tuvo que aguantar el arreón final del Everton, con Senne Lammens desviando por encima del larguero un potente disparo lejano de Michael Keane.

Después de haber dejado su portería a cero solo en dos ocasiones en toda la temporada, antes de la marcha de Ruben Amorim, con Carrick los Diablos Rojos han logrado tres "clean sheets" en seis partidos y ven más cerca un regreso a la Liga de Campeones por primera vez en tres temporadas.

El Everton de David Moyes encadena ya siete partidos sin ganar en casa mientras lucha por adaptarse a la vida en su nuevo estadio Hill Dickinson, con capacidad para 52.000 espectadores.