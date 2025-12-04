Manchester United sigue sin despegar tras empatar 1-1 contra West Ham

El Manchester United y el West Ham empataron 1-1 este jueves por la 14ª jornada de la Premier League, un resultado que mantiene a los Diablos Rojos fuera de los puestos de clasificación a Liga de Campeones.

Pese a ocupar la octava posición y a haberse dejado dos puntos, el United queda a solo dos unidades del Chelsea, que marca el Top 4 del apretado campeonato inglés.

Los hombres entrenados por el portugués Ruben Amorim se adelantaron gracias a Diogo Dalot, que aprovechó un rebote tras disparo del brasileño Casemiro (58'). Pero, en la recta final del partido, el centrocampista francés Soungoutou Magassa igualó el partido (83').

El Manchester United cerrará el lunes la 15ª jornada en casa del colista Wolverhampton. El West Ham, que pese al punto cosechado en Old Trafford sigue en puestos de descenso (18º), visitará al Brighton (7º).

bur-dam/cl