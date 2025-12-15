Manchester United y Bournemouth firman empate 4-4 de locura

El Manchester United, que llegó a liderar hasta en tres ocasiones el partido, terminó empatando este lunes 4-4 contra el Bournemouth, en un emocionante cierre de la 16ª jornada de la Premier League.

Los Red Devils se adelantaron primero con gol de Amad Diallo (13') al que respondió para los Cherries Antoine Semenyo (43'). El brasileño Casemiro volvió a adelantar a los locales en los últimos segundos antes del descanso (45+4').

Pero en la segunda mitad fue el Bournemouth el que golpeó por dos veces: primero empatando con una diana del brasileño Evanilson (46') y seis minutos después adelantándose gracias a Marcus Tavernier (52').

Con la pelota en su tejado, el United respondió igualando de nuevo gracias a una falta directa de Bruno Fernandes (77') y haciéndose con las riendas del partido por tercera ocasión con una diana de Matheus Cunha (79'), pero la lluvia de goles todavía no había terminado.

El francés Eli Junior Kroupi igualó el partido para los hombres de Andoni Iraola (84'), que creyeron incluso llevarse la victoria final, pero el guardameta del United, Senne Lammens, detuvo dos intentos de David Brooks en el tiempo adicional.

Así, el Bournemouth (13º) alarga su racha sin victorias a siete partidos (3 empates y 4 derrotas), mientras que el Manchester United pasa a ocupar la 6ª posición, a 10 unidades del líder Arsenal.