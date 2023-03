Mancini dice que Retegui le recuerda a Batistuta

El seleccionador italiano Roberto Mancini aseguró el miércoles que el delantero de origen argentino Mateo Retegui, convocado por primera vez con la 'Azzurra', le recuerda a la antigua estrella de la Albicelete Gabriel Batistuta.

Italia, vigente campeona continental, iniciará la defensa de su título el jueves en Nápoles contra Inglaterra, en la repetición de la última final de la Eurocopa.

En este partido podría debutar con Italia Retegui, nacido en Argentina y jugador del CA Tigre, que nunca ha jugado en la Serie A y que Mancini le ha convocado por primera vez ante la falta de variantes ofensivas que sufre la Nazionale.

"No quiero parecer exagerado, pero me recuerda un poco a Batistuta cuando llegó a Italia... Es joven, necesita conocer a sus compañeros, no es fácil", declaró Mancini en la conferencia de prensa previa al duelo contra los ingleses.

El técnico hacía referencia a Batistuta, el delantero argentino que triunfó en el Calcio en los años 1990 y comienzos de los 2000, jugando para la Fiorentina, la Roma y el Inter.

"No creo que sea fácil venir a Italia, no a un club, sino al equipo nacional. Tenemos mucha fe en él, pero tenemos que darle un poco de tiempo", insistió.

Mancini se encuentra en un proceso de reconstrucción de la selección italiana tras estar ausente en el Mundial de Catar, el segundo consecutivo que se perdía la 'Azzurra', tetracampeona mundial.

En medio de estas dos decepciones, Italia logró el título en la Eurocopa-2020, disputada un año después por la pandemia y cuya final se disputó en Wembley.

"Queremos volver al mismo nivel de cuando ganamos la Eurocopa y eso depende de nosotros y de las ganas que le pongamos", aseguró Mancini.

El seleccionador volvió a recordar a Gianluca Vialli, su excompañero en tiempos de jugador y uno de sus asistentes en la selección, que falleció en enero a los 58 años víctima de un cáncer de páncreas.

"Es muy emotivo porque será el primer partido sin Luca. Fuimos muy afortunados por tenerle, primero como compañero de equipo y después en la selección", dijo Mancini.

"Todos sabéis qué tipo de persona era. Obviamente es muy triste, pero la gente como él está siempre presente, es una especie de inmortal", concluyó.

Td/dj/mcd

AFP