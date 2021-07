Mancini: "Esto no se ha acabado, ahora vamos a por la final"

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, se mostr√≥ "muy contento" con el trabajo de sus jugadores y el pase a la final de la Eurocopa tras eliminar a Espa√Īa en los penaltis (1-1 y 4-2) pero baj√≥ la euforia del vestuario al asegurar que su objetivo "no se ha acabado" porque ahora van "a por la final".

"Sufrimos el talento de Espa√Īa, pero lo sab√≠amos. Italia cre√≠a en todo esto, ahora recuperemos la energ√≠a y completemos el trabajo", anim√≥ Mancini a sus jugadores, que doblegaron al equipo de Luis Enrique en la tanda de penaltis (4-2).

"Si hemos llegado a este punto, los m√©ritos no son m√≠os, los m√©ritos son de los muchachos que creyeron en todo esto. Pero a√ļn no ha terminado, hay trabajo por terminar. Esto no se ha acabado, ahora vamos a por la final", espet√≥ el t√©cnico italiano.

Preguntado por el desarrollo del encuentro, Mancini dijo que fue un "partido muy duro" porque "Espa√Īa es un gran equipo, juega muy bien y son maestros en el regate". "Nosotros hicimos un buen partido pero no como siempre, sab√≠amos sin embargo que podr√≠a ser suficiente", manifest√≥.

Además, Mancini valoró la apuesta de Luis Enrique al comenzar el partido sin Morata. "Sí, al principio sí costó en este sentido pero luego encontramos las coordenadas correctas y no arriesgamos particularmente", matizó.

Por √ļltimo, el seleccionador 'azzurro' destac√≥ que no ganaron con el manual cl√°sico del 'calcio'. "No ganamos al estilo italiano. Los equipos de f√ļtbol atacan y defienden, no podemos simplemente atacar, y en cualquier caso tuvimos nuestras posibilidades de marcar. Fue un partido muy abierto", finaliz√≥.

Europa Press