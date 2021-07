Mancini: "Somos italianos y no podemos jugar como España, haremos nuestro juego"

El seleccionador italiano, Roberto Mancini, ha asegurado que Espa√Īa, rival de Italia en semifinales de la Euro 2020 este martes, domina el 'tiki taka' como nadie por ser la inventora de ese estilo de juego y por ello no intentar√° copiar el estilo y mutar, sino hacer su juego para lograr el pase a la final.

"Espa√Īa lo invent√≥ ('tiki taka'), les ha llevado a √©xitos extraordinarios y siguen haci√©ndolo bien. Nuestra posesi√≥n es ligeramente diferente; somos italianos y no podemos convertirnos de repente en espa√Īoles. Intentaremos hacer nuestro juego", manifest√≥ en rueda de prensa.

Mancini espera un partido "dif√≠cil", distinto al de B√©lgica en cuartos de final. "Aunque Espa√Īa sea diferente a B√©lgica. No ser√° el mismo tipo de partido que el anterior, pero seguro que presentar√° muchas dificultades. Espa√Īa ha sido extraordinaria durante a√Īos, aunque ahora ha habido un cambio y es un combinado m√°s joven. Tienen un buen seleccionador y muy buenos jugadores", destac√≥.

"Luis Enrique es un muy buen seleccionador; gan√≥ la 'Champions League' con el Barcelona. No s√≥lo eso, su Roma tambi√©n jugaba muy bien al f√ļtbol. Cuando un entrenador consigue que sus equipos jueguen bien, demuestra su capacidad, independientemente de los resultados obtenidos", coment√≥ sobre el seleccionador espa√Īol.

Por otro lado, quieren ganar para dedicar el triunfo y la final al lesionado Leonardo Spinazzola. "'Spina' ha sido uno de los jugadores que nos ha traído hasta aquí. Creo que ha sido el mejor lateral izquierdo de la EURO hasta ahora. Así que, por supuesto, estará con nosotros en el campo", manifestó.

Y defendi√≥ a su delantero, Ciro Immobile, que no pasa por su mejor momento goleador. "Ciro todav√≠a tiene la Bota de Oro si no me equivoco. Es de los que m√°s ha marcado en los √ļltimos a√Īos. En una Euro o Mundial suele suceder que el m√°s criticado es el que luego resuelve el partido o el torneo. Estamos bastante tranquilos", asegur√≥.

Europa Press