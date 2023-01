Mandanda sigue los pasos de Lloris y se retira de la selección francesa

Steve Mandanda, campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022 como segundo portero de la selección francesa, anunció este sábado que pone fin a su carrera internacional a los 37 años, cinco días después de que el titular, Hugo Lloris, tomara la misma decisión.

"Hoy para mí el equipo de Francia se terminó", declaró el actual portero del Rennes, internacional desde 2008, en la conferencia de prensa previa a la recepción del PSG el domingo en el campeonato, señalando que siente "mucha emoción y orgullo" por lo vivido.

Mandanda, que ha jugado 35 partidos con la selección francesa, explicó que había tomado la decisión "al final" del Mundial 2022, en el que Francia cayó ante Argentina en la final en la tanda de penales.

"He vivido grandes momentos con la selección francesa, para mí fue un privilegio y una alegría pasar todo ese tiempo. Pero a los 37 años creo que es el buen momento. Hay muchos jugadores que llegan por detrás con muchas cualidades", señaló el histórico arquero del Marsella.

El anuncio de Mandanda llega cinco días después de la retirada de Lloris, su competencia durante 14 años en el arco de los Bleus, del que fue suplente en el título mundial en Rusia-2018 y el subcampeonato en Catar-2022.

Casi siempre por detrás de Lloris (145 selecciones, récord), Mandanda ha estado en 160 convocatorias de la selección francesa desde su debut en mayo de 2008 y su última aparición, en la final de la Copa del Mundo, el 18 de diciembre.

"Esto me permite cerrar el círculo con Hugo. Comenzamos juntos, terminamos juntos, no he tenido el mismo número de partidos que él, pero hemos vivido mucho juntos", señaló Mandanda

Con las retiradas de Lloris y Mandanda, el camino parece libre para que Mike Maignan, el arquero de 27 años del Milan, tome el relevo. En el último Mundial no entró en la convocatoria por lesión.

Francia abre la clasificación para la Eurocopa 2024 el 24 de marzo ante Países Bajos en Saint-Denis, afueras de París.

Bur-jta/pm

AFP