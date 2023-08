Ciudad de méxico, 10 ago (reuters) - el mandatario de méxico, andrés manuel lópez obrador, pidió el jueves esperar el resultado de las investigaciones y no "culpar a la ligera" a nadie del asesinato al candidato a la presidencia de ecuador fernando villavicencio en medio de la creciente violencia de cárteles mexicanos en la nación sudamericana.

Villavicencio, candidato del Movimiento Construye y un crítico de la corrupción, fue asesinado el miércoles mientras participaba en un evento de campaña en el norte de Quito, capital de Ecuador. Hasta ahora las autoridades no han precisado las causas del ataque ni señalado a los responsables.

"Hay que actuar con mucha responsabilidad, mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se de a conocer el resultado", dijo en su conferencia de prensa habitual el mandatario mexicano.

"No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos (...) no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser conjeturas", agregó.

El partido de Villavicencio había dicho el miércoles que recientemente se habían sostenido discusiones sobre si suspender la campaña debido a la violencia política, incluido el asesinato del alcalde de Manta en julio. El candidato se opuso a la suspensión diciendo que sería un acto de cobardía, según la agrupación.

El mes pasado Villavicencio, quien había prometido combatir la corrupción y reducir la evasión fiscal, denunció públicamente en una entrevista con varios medios de comunicación, que recibió amenazas de grupos vinculados al cártel de Sinaloa en Ecuador.

"Una gravísima amenazas de uno de los capos del cártel de Sinaloa (...) en mi contra y en contra mi equipo de campaña, si sigo refiriéndome a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida", dijo en su momento Villavicencio.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, aseguró el miércoles que el crimen contra el político fue un intento claro para sabotear las elecciones, pero que la votación se llevaría a cabo según lo planeado el 20 de agosto.

(Reporte de Lizbeth Díaz; Editado por Javier Leira)