Mandatarios India y Brasil hablan tras anuncios de Trump sobre más aranceles a productos indios

7 ago (Reuters) -

El primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablaron por teléfono el jueves, un día después de que el líder brasileño dijera que iniciaría una conversación entre el grupo BRICS para abordar los aranceles del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Los dos líderes intercambiaron puntos de vista sobre varios asuntos regionales y globales de interés mutuo", dijo la oficina de Modi en el comunicado, sin mencionar explícitamente a Trump o sus aranceles.

La oficina de Lula confirmó la conversación y dijo que el líder brasileño hará una visita de Estado a India en 2026.

El grupo BRICS también incluye a Rusia y Sudáfrica.

India ya está señalando que podría intentar reequilibrar sus alianzas globales tras el anuncio de aranceles de Trump sobre los productos indios.

Trump anunció el miércoles un arancel adicional del 25% sobre los productos indios, lo que eleva la tasa total al 50%, una de las más altas impuestas a cualquier socio comercial de Estados Unidos. El arancel adicional, que entrará en vigor el 28 de agosto, pretende penalizar a India por seguir comprando petróleo ruso, dijo Trump.

Modi se prepara para su primera visita a China en más de siete años, lo que sugiere un posible realineamiento diplomático en medio de las crecientes tensiones con Washington. (Reportaje de Devika Nair en Bengaluru con colaboración de Lisandra Paraguassu en Brasil; Editado en español por Juana Casas)