Mando Central de EE.UU. niega afirmación iraní de haber capturado a soldados estadounidenses
7 mar (Reuters) - El Mando Central de Estados Unidos negó el sábado que ningún miembro del ejército estadounidense hubiera sido tomado como rehén o capturado por Irán.
En una publicación en X, el jefe de seguridad iraní Ali Larijani dijo: "Me han informado de que varios soldados estadounidenses han sido hechos prisioneros".
El capitán de la Marina estadounidense Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de Estados Unidos, dijo: "El régimen iraní está haciendo todo lo posible por difundir mentiras y engañar. Este es otro claro ejemplo de ello". (Reportaje de Idrees Ali y Jaidaa Taha. Edición de Rod Nickel, Editado en español por Juana Casas)