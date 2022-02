Mandy Moore se asocia con Lumenis para generar consciencia sobre la enfermedad del ojo seco y el tratamiento con OptiLight

YOKNE鈥橝M ILLIT, Israel--(BUSINESS WIRE)--feb. 8, 2022--

Hoy, Lumenis anunci贸 que se ha asociado con la cantante, compositora y actriz Mandy Moore como embajadora de la marca para OptiLight, una brillante soluci贸n para los ojos secos. La Sra. Moore sufri贸 la enfermedad del ojo seco y el tratamiento con OptiLight mejor贸 significativamente su condici贸n. Ahora, ella se asociar谩 con Lumenis para compartir su historia y empoderar a otras personas. Ser谩 la estrella de la nueva campa帽a de OptiLight, que le mostrar谩 a millones de personas que sufren de ojos secos que no tienen que 鈥渟implemente vivir con esto鈥.

Antes de su diagn贸stico, la Sra. Moore no sab铆a que sus ojos secos, irritados y calientes eran en realidad s铆ntomas de una condici贸n llamada enfermedad del ojo seco. La enfermedad del ojo seco es extremadamente com煤n y afecta a aproximadamente 49聽millones de estadounidenses, pero solo la mitad son diagnosticados 1,2. Para ayudar a las personas que sufren de ojos secos, como la Sra. Moore, Lumenis, la compa帽铆a de dispositivos m茅dicos basados en energ铆a para aplicaciones del cuidado de la vista y est茅ticas m谩s grande del mundo, recientemente lanz贸 OptiLight. Este tratamiento patentado revolucionario es la primera y 煤nica terapia basada en la luz para la enfermedad del ojo seco. Como parte de un r茅gimen de tratamiento, OptiLight ayuda a mejorar la enfermedad del ojo seco con una serie de tratamientos r谩pidos y delicados que se pueden realizar en un consultorio.

鈥淢e entusiasma asociarme con Lumenis y compartir c贸mo OptiLight ha tenido un gran impacto en mi vida. Durante a帽os, sufr铆 la enfermedad del ojo seco, pero no sab铆a que la padec铆a. Mis ojos se sent铆an arenosos y cansados, y se ve铆an rojos. No pod铆a usar mis lentes de contacto por mucho tiempo. Las gotas para los ojos no ayudaban demasiado. Estaba constantemente frustrada en el set y en casa con mi familia鈥, dijo la Sra. Moore. 鈥淐uando me enter茅 de que ten铆a una condici贸n m茅dica llamada enfermedad del ojo seco, me di cuenta de que no ten铆a que soportar vivir as铆, sino que pod铆a acceder a un tratamiento seguro y eficaz con OptiLight. Ahora, puedo enfocarme m谩s tiempo en lo que es importante para m铆, en lugar de luchar contra las molestias y el malestar constante de la enfermedad del ojo seco, y quiero inspirar a que otras personas digan, 鈥楽implemente no vivir茅 con esto鈥欌.

La campa帽a 鈥淣ot Gonna Live With It Generation鈥 (La generaci贸n que no va a vivir con esto) presenta a la Sra. Moore en su debut hoy d铆a con una propaganda, as铆 como una campa帽a en medios digitales e impresos para alentar a las personas a obtener m谩s informaci贸n sobre la enfermedad del ojo seco y encontrar una terapia eficaz en OptiLight.

鈥淟umenis est谩 encantado de asociarse con Mandy Moore para esta importante campa帽a, que generar谩 consciencia sobre la enfermedad del ojo seco y presentar谩 el tratamiento revolucionario de OptiLight鈥, expres贸 el director ejecutivo de Lumenis, Tzipi Ozer-Armon. 鈥淥ptiLight con la tecnolog铆a patentada Optimal Pulse Technology (OPT) es la 煤nica terapia de luz para tratar la enfermedad del ojo seco. Para millones de personas que comparten la experiencia de Mandy con esta condici贸n, OptiLight es la soluci贸n perfecta. Nuestra capacidad de mejorar la calidad de vida de quienes sufren la enfermedad del ojo seco es el motivo por el cual hacemos lo que hacemos; por eso, es maravilloso notar su entusiasmo por OptiLight y los resultados de su tratamiento. Esperamos que inspire a otras personas a obtener un mejor cuidado para la enfermedad del ojo seco鈥.

Acerca de OptiLight

OptiLight鈩 es un tratamiento a base de luz que utiliza luz de amplio espectro, intensa y precisa para mejorar los s铆ntomas de la enfermedad del ojo seco debido a la disfunci贸n de las gl谩ndulas de Meibomio (Meibomian Gland Dysfunction, MGD), tambi茅n conocida como ojo seco evaporativo u ojo seco por deficiencia de l铆pidos, en pacientes de 22 a帽os de edad y mayores con signos y s铆ntomas de moderados a graves de la enfermedad del ojo seco debido a MGD y con tipos de piel de I a IV en la escala de Fitzpatrick. OptiLight debe aplicarse solo en la piel de la regi贸n malar del rostro, de trago a trago, incluida la nariz (los ojos debe estar completamente cubiertos con anteojos protectores). OptiLight est谩 destinado a ser aplicado como complemento de otras modalidades, como excreci贸n de las gl谩ndulas de Meibomio, l谩grimas artificiales lubricantes y compresas tibias.

El tratamiento con OptiLight no est谩 indicado para pacientes con ciertas condiciones m茅dicas y conlleva riesgos, como malestar, da帽o de la textura natural de la piel y cambio de la pigmentaci贸n cut谩nea. Consulte con su m茅dico para saber si el tratamiento con OptiLight es adecuado para usted.

Acerca de Lumenis

www.lumenis.com

Lumenis es una compa帽铆a l铆der de dispositivos m茅dicos basados en energ铆a para aplicaciones est茅ticas y del cuidado de la vista en el 谩rea de las soluciones cl铆nicas m铆nimamente invasivas. Se la considera una experta de renombre mundial en el desarrollo y la comercializaci贸n de tecnolog铆as innovadoras basadas en energ铆a, como l谩ser, luz pulsada intensa (Intense Pulsed Light, IPL) y radiofrecuencia (Radio-Frequency, RF). Durante casi 50聽a帽os, los productos revolucionarios de Lumenis han redefinido los tratamientos m茅dicos y han sentado numerosos precedentes tanto tecnol贸gicos como cl铆nicos. Lumenis ha creado exitosamente soluciones para condiciones previamente intratables y tambi茅n ha dise帽ado tecnolog铆as avanzadas que han revolucionado los m茅todos de tratamiento existentes.

