Mané fulmina a Egipto y envía a Senegal a la final de la Copa de África

Sadio Mané fue el héroe de las semifinales de la Copa de África de Naciones (CAN) para Senegal, firmando el tanto de la victoria (1-0) ante Egipto, este miércoles en Tánger, lo que dio el boleto a la final a los Leones de la Teranga.

En un partido tenso y equilibrado, Mané fue el único en marcar, en el minuto 78, y Senegal buscará el trofeo contra Nigeria o el anfitrión Marruecos, que se miden en el último turno del miércoles, en la segunda semifinal.

Senegal aspira al que sería su segundo título en la CAN, después del logrado en 2021. Entonces Mané también era la estrella del equipo y marcó igualmente en la semifinal, en aquel caso poniendo el 3-1 definitivo ante Burkina Faso.

El choque entre senegaleses y egipcios de este miércoles había sido presentado como un pulso entre Sadio Mané y Mohamed Salah, excompañeros de club en el Liverpool, y el primero se lo llevó con claridad.

Después de un tiro de Lamine Camara despejado por la defensa, el balón cayó a Mané, que controló y se acomodó una posición de disparo, sorprendiendo al veterano Mohamed El Shenawy (37 años) con un envío raso ajustado al palo.

Salah, a sus 33 años, se quedó sin pólvora en esta ocasión y ve esfumarse la posibilidad de ser campeón continental con su selección, con la que intentará desquitarse en junio en el Mundial.

Los Faraones egipcios estuvieron especialmente inofensivos en este partido, en el que Senegal dominó claramente, aunque falló en la efectividad.

En la final del domingo, Senegal tendrá que hacer frente a dos bajas sensibles.

La primera de ellas, la de su capitán y defensa Kalidou Koulibaly, que fue cambiado hacia el minuto 23 por una lesión en el aductor izquierdo. No hará falta esperar para conocer la gravedad de su problema para confirmar su ausencia en la final, ya que con dos tarjetas amarillas debe cumplir un partido de suspensión.

Por esa acumulación de dos amarillas se perderá la final otro senegalés, el mediocampista Habib Diarra, que ya había sido amonestado en cuartos de final ante Mali.