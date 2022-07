Manfred: Atléticos necesitan con celeridad un nuevo estadio

Los ángeles (ap) — el comisionado de las grandes ligas rob manfred afirmó que los atléticos de oakland necesitan alcanzar un rápido acuerdo vinculante para construir un nuevo estadio y que podrían considerar mudar la franquicia si no llegan a un trato con la ciudad.

“Estuve recientemente en el Coliseo”, dijo Manfred en un encuentro con la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica antes del Juego de Estrellas el martes. “La condición del Coliseo es problemática. Lo he dicho, no es noticia. Las instalaciones no tienen la calidad para las Grandes Ligas”.

La alcaldesa de Oakland Libby Schaaf busca la aprobación de un parque con vista al mar en el Howard Terminal. La Comisión de Conservación y Desarrollo de San Francisco votó el mes pasado para reclasificar los 52 acres de la terminal en el puerto de Oakland como área de uso mixto para poder construir el recinto deportivo.

El equipo, que controla John Fisher, ha sondeado la posibilidad de construir un parque en Las Vegas.

Se espera que el Concejo municipal de Oakland vote a fin de año sobre el estadio.

“La alcaldesa Schaaf continúa trabajando arduamente para llegar a un acuerdo para el proyecto en Howard Terminal”, indicó Manfred. “Esperemos que aún pueda suceder”.

Los Atléticos han jugado en el Coliseo desde 1968 y su contrato finaliza tras la temporada de 2024.

Después de que propusieran y retiraran los planes para construir un parque en Fremont y San José, el equipo anunció en noviembre de 2018 que habían encontrado un lugar con vista marítima para construir el estadio en Howard Terminal, cerca del vecindario de Jack London Square.

El estadio costaría 1.000 millones de dólares y vería hacia San Francisco, el puente de la Bahía y el puerto de Oakland.