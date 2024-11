Manfred prevé que políticos de Tampa tendrán tiempo para resolver situación de parque de Rays

NUEVA YORK (AP) — Los políticos del área de Tampa tendrán tiempo para resolver la situación del estadio de los Rays después del huracán Milton, dijo el miércoles el comisionado de las mayores Rob Manfred, quien negó que se haya contemplado un permiso para que el equipo explore una reubicación.

“Dada la devastación en esa área, es justo dar a los gobiernos locales de la región de Tampa Bay la oportunidad de averiguar dónde están, qué recursos tienen disponibles y qué es factible”, dijo Manfred en una conferencia de prensa después de una reunión de propietarios de los equipos.

Tampa Bay anunció un plan sobre un estadio en septiembre de 2023 pero tras el huracán Milton, que dañó el Tropicana Field en St. Petersburg el 9 de octubre, la Comisión del Condado de Pinellas no ha aprobado los bonos de financiamiento para el nuevo parque. Los Rays dijeron esta semana que el nuevo estadio no podría abrir sino hasta 2029, si es que llega a construirse.

“Estamos comprometidos con los aficionados en Tampa Bay”, dijo Manfred. “Dado todo lo que ha sucedido en ese mercado, estamos centrados en nuestra franquicia en Tampa Bay en este momento”.

El equipo jugará los partidos en casa este año al otro lado de la bahía en el parque de pretemporada de los Yankees de Nueva York, Steinbrenner Field de Tampa.

“Una cosa es hacer un arreglo provisional para 2025, lo cual hemos hecho”, dijo Manfred. “Cuando entras en otro año, obviamente va a haber otro arreglo temporal a menos que arreglen el Trop, y creo que ese segundo año de un arreglo interino, necesitas un plan sobre cómo vas a entrar en una instalación permanente”.

Las reuniones de comités tuvieron lugar el miércoles y una sesión completa de propietarios está programada para este jueves.

Manfred sostuvo que los planes sobre el estadio en Las Vegas para los Atléticos siguen apuntando a una inauguración en 2028. El equipo pasará las próximas tres temporadas en West Sacramento, California, después de dejar Oakland.

“Estamos al 100%, a toda marcha”, dijo Manfred. “Entiendo que parece haber cierto sentido de duda que persiste”.

El propietario de los Atléticos, John Fisher, podría intentar una venta de acciones.

“Ha pasado por el proceso de demostrar que, ya sea que tome socios locales o no, tiene la capacidad de construir el estadio”, dijo Manfred.

Manfred ha insistido en que los Atléticos y los Rays deben completar sus planes de estadios nuevos antes de que las Grandes Ligas consideren la expansión a 32 equipos.

“No estoy preocupado por el resultado en Las Vegas”, dijo Manfred. “Tengo la esperanza de que podamos resolver la situación en Tampa Bay de una manera que me mantenga en el cronograma que he articulado, que es tomar una decisión de expansión antes de que me vaya en cuatro años”.

Manfred dijo que el comité de reforma económica de propietarios que nombró en 2023 ha tratado principalmente con ingresos y temas de medios.

“No hemos comenzado realmente de manera significativa las discusiones sobre trabajo”, dijo. “No puedo hacer un juicio sobre lo que vamos a proponer en ningún tema laboral”.

El contrato colectivo de cinco temporadas expira en diciembre de 2026.

”Creemos que estamos haciendo un trabajo mucho mejor en la comercialización de nuestros jugadores”, dijo Manfred. “Obviamente hay mucha atención en Aaron Judge y Shohei Ohtani, pero no son sólo ellos, son Bobby Witt Jr. y (Paul) Skenes y todo un grupo de jóvenes jugadores que francamente nos devuelven mucho en términos de su compromiso”.

Manfred dijo que la edad promedio de los compradores de boletos ha bajado de 51 a 46 años en los últimos cinco años y los espectadores de TV de 18 a 34 años aumentaron más del 10% este año.

“Los números internacionales de nuestra postemporada y de nuestro juego inaugural en Corea del Sur nos hacen creer que las inversiones que hemos hecho en el plano internacional durante un período realmente largo están dando sus frutos”, dijo.

La oficina del comisionado determinó que un prospecto que San Diego buscaba contratar tenía 19 años y no 14, lo cual fue reportado inicialmente por ESPN a principios de noviembre.

“Creo, desafortunadamente, que los problemas de edad e identidad son un problema continuo que monitoreamos constantemente”, dijo Manfred. “Seguimos creyendo que no son tan generalizados como lo fueron en algún momento. También seguimos creyendo que no hemos resuelto completamente el problema”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP