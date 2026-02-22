Manifestación contra los Juegos en Verona antes de ceremonia de clausura

Centenares de manifestantes italianos protestaron este domingo en Verona contra los Juegos Olímpicos de Invierno, horas antes de la ceremonia de clausura prevista en el conocido anfiteatro de la ciudad del Véneto.

Los manifestantes se detuvieron a 500 metros del anfiteatro, en medio de un férreo cordón policial en el centro de la ciudad ante la llegada prevista de numerosos jefes de Estado para la ceremonia.

"5 anillos, 1.000 deudas", pintaron sobre el asfalto los manifestantes, que denunciaban el coste económico y ecológico de estos Juegos para Italia.

El coste de estos terceros Juegos Olímpicos de invierno italianos de la historia supera los 5.200 millones de euros (más de US$6.100 millones), pero aún se desconoce el peso que asumirá el contribuyente.

Con pancartas con lemas como "Juegos Olímpicos no, gracias", o "La vergüenza olímpica: Israel fuera de estos Juegos", los manifestantes se cruzaban con espectadores con los colores de sus países.

"En pocos años se han gastado miles de millones de euros en estos Juegos, en particular para construir megainfraestructuras de poca utilidad para la sociedad", denunció uno de los organizadores de la manifestación, Simone Lospennato, "mientras se desmoronan infraestructuras de sanidad o educación".

Los manifestantes señalaban especialmente la pista de bobsleigh de Cortina d'Ampezzo, erigida en tiempo récord por 120 millones de euros.