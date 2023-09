Cientos de personas se manifestaron en Sídney, Australia, contra una reforma histórica sobre los derechos de los aborígenes, un proyecto que será el objeto de una consulta en referéndum el 14 de octubre.

La multitud se congregó en Hyde Park para denunciar esta reforma, conocida como "La voz", que quiere modificar la Constitución australiana para dar a los aborígenes el derecho a ser consultados sobre las políticas que los conciernen.

"Estoy aquí porque pienso que todos tendrían que votar no". "Esta 'voz' causa tanta divisiones en toda Australia, y no lo necesitamos", declaró a la AFP Faye Bevan, una manifestante.

Algunos de ellos llevaban pancartas en los que se podía leer: "Votad no a la voz de la división" y "No confío en la voz, voto no".

Esta manifestación en Sídney no formaba parte de la principal campaña opuesta al proyecto. Estaba vinculada con el activista antivacunas y pro-Putin Simeon Boikov, apodado el "cosaco australiano".

El principal grupo que hace campaña contra la reforma, "Fair Australia", marcó distancias con estas protestas.

Más de dos siglos después de la colonización británica, los aborígenes, que representan menos del 4% de la población australiana, tienen estadísticamente una vida más corta que sus compatriotas, una educación más precaria y más posibilidades de morir detenidos.

Pero los sondeos más recientes sobre esta reforma para darles más voz muestran que un 60% de los australianos se oponen al cambio, frente al 40% a su favor. El año pasado la mayoría aprobaba el proyecto.

Los detractores de la propuesta aseguran que daría privilegios a los aborígenes, además de aumentar la burocracia. También critican la falta de transparencia en la aplicación del proyecto.

