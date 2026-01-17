Manifestante detenido en Londres tras retirar una bandera de la embajada iraní

Un manifestante fue detenido tras trepar al tejado de la embajada de Irán en Londres para retirar su bandera, informó la policía británica el viernes por la noche.

"Durante la protesta que tuvo lugar esta noche frente a la embajada iraní, un manifestante entró ilegalmente en propiedad privada, trepando por varios balcones hasta llegar al tejado de la embajada, donde retiró una bandera", describió la policía en la red social X.

El 10 de enero, otro hombre sustituyó brevemente el emblema de la sede diplomática por la bandera utilizada antes de la revolución islámica iraní de 1979.

El viernes, la manifestación también estuvo marcada por el lanzamiento de objetos contra las fuerzas del orden y "varios agentes resultaron heridos", indicó la policía, que informó de "múltiples" detenciones.

Desde el 28 de diciembre, Irán es escenario de un amplio movimiento de protesta cuya represión ha causado al menos 3.428 muertos, según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

En Reino Unido y otros países se organizan regularmente manifestaciones para denunciar la represión y exigir el fin del sistema teocrático que gobierna la República Islámica.