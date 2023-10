Un manifestante lanzó este martes brillantina al líder de los laboristas británicos, Keir Starmer, cuando iba a iniciar su discurso en el congreso de su partido en Liverpool.

El manifestante gritó que "la verdadera democracia está dirigida por los ciudadanos", antes de lanzar los papelitos brillantes al político laborista.

"Si piensa que me molesta, no me conoce", respondió el líder del partido de la oposición, tratando de quitar de su chaqueta los papelitos, para acabar despojándose de la prenda de vestir antes de su discurso.

"Afortunadamente me lo hizo a mí, ya que el vestido de mi mujer es realmente lindo", bromeó.

Las motivaciones del manifestante no se dieron a conocer, pero Keir Starmer es criticado por las fracciones más izquierdistas de los laboristas tras haber dirigido a su partido hacia posiciones más de centro, después de suceder a Jeremy Corbyn.

Starmer, por ejemplo, tomó distancias respecto a las huelgas organizadas por los sindicatos frente a la crisis por el costo de la vida y criticó las acciones de organizaciones ecologistas como Just Stop Oil.

El dirigente laborista de 61 años está bien posicionado para convertirse en primer ministro tras las elecciones legislativas previstas el próximo año.

En su discurso prometió una "década de renovación" tras trece años de los conservadores en el poder.

