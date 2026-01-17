Manifestantes a favor y en contra del ICE se enfrentan durante redada migratoria en Minneapolis

MINNEAPOLIS (AP) — Manifestantes a favor y en contra de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump se enfrentaron en Minneapolis el sábado, mientras la oficina del gobernador anunciaba que las tropas de la Guardia Nacional habían sido movilizadas y estaban listas para asistir a las fuerzas del orden estatales, aunque aún no habían sido desplegadas en las calles de la ciudad.

Ha habido protestas todos los días desde que el Departamento de Seguridad Nacional intensificó la aplicación de la ley de inmigración en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul al trasladar a más de 2000 agentes federales.

Un numeroso grupo de manifestantes acudió al centro de Minneapolis el sábado y confrontó a un conjunto mucho más pequeño de personas que se manifestaban en apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Persiguieron a sus integrantes y obligaron al menos a uno de ellos a quitarse una camiseta que consideraron objetable. Jake Lang, quien organizó la manifestación a favor de la agencia, parecía estar herido al abandonar la escena, con moretones y rasguños en la cabeza.

También se lanzaron bolas de nieve y globos de agua antes de que llegara una furgoneta policial blindada y la policía de Minneapolis, fuertemente equipada.

“Estamos aquí para mostrar a los nazis, ICE, DHS y MAGA, que no son bienvenidos en Minneapolis”, dijo el manifestante local Luke Rimington, refiriéndose, por sus siglas en inglés, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, al Departamento de Seguridad Nacional, y al lema de campaña de Trump, Hagamos grande a Estados Unidos otra vez. “Manténganse fuera de nuestra ciudad, manténganse fuera de nuestro estado. Váyanse a casa.”

La Guardia Nacional está “preparada y lista”

Mientras tanto, la Guardia Nacional del estado dijo el sábado en un comunicado que había sido “movilizada” por el gobernador demócrata Tim Walz con el fin de apoyar a la Patrulla Estatal de Minnesota “para ayudar a proporcionar apoyo de tráfico y proteger la vida, preservar la propiedad y apoyar el derecho de todos los habitantes de Minnesota a reunirse pacíficamente”. La mayor Andrea Tsuchiya, portavoz de la Guardia, dijo que, aunque el organismo está “preparado y listo”, aún no ha sido desplegado en las calles de la ciudad.

El anuncio se produce más de una semana después de que Walz, un crítico frecuente y objetivo de Trump, dijera a la Guardia que estuviera lista para apoyar a las fuerzas del orden en el estado.

La represión en las profundamente liberales Ciudades Gemelas ha generado protestas diarias, en las que los manifestantes marchan contra agentes de inmigración enmascarados que sacan a personas de sus hogares y autos y utilizan otras tácticas agresivas. Al igual que algunas ofensivas anteriores, la operación en las Ciudades Gemelas ha cobrado al menos una vida. Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, fue asesinada a tiros por un agente del ICE durante un enfrentamiento el 7 de enero.

El viernes, un juez federal dictaminó que los agentes de inmigración no pueden detener ni lanzar gas lacrimógeno a manifestantes pacíficos que no interfieran con las autoridades, aun cuando estén observando a los agentes durante el operativo en Minnesota.

Vivir con miedo

El sábado, en una conferencia de prensa, un hombre que huyó de la guerra civil en Liberia cuando era niño dijo que ha tenido miedo de salir de su casa en Minneapolis desde que fue liberado de un centro de detención de inmigración tras ser arrestado el fin de semana pasado.

El video de agentes federales derribando la puerta principal de la vivienda de Garrison Gibson con un ariete el 11 de enero se convirtió en otro motivo de protesta para los manifestantes que se oponen a la operación.

Gibson, de 38 años, recibió una orden de deportación, aparentemente debido a una condena por drogas en 2008 que luego fue desestimada. Ha permanecido en el país legalmente bajo lo que se conoce como una orden de supervisión. Tras ser arrestado el domingo, un juez dictaminó que los agentes federales no le habían dado suficiente aviso de que su estatus de supervisión había sido revocado.

Luego, el hombre fue puesto de nuevo bajo custodia por varias horas el viernes cuando hizo un registro rutinario con los agentes de inmigración. Abena Abraham, prima de Gibson, dijo que los agentes del ICE le dijeron el viernes que el subjefe de Despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, ordenó que Gibson fuera arrestado nuevamente.

La Casa Blanca negó el relato del nuevo arresto y la idea de que Miller tuviera algo que ver con ello.

Tras ser arrestado, Gibson fue trasladado a un centro de detención de inmigración en Texas, pero fue devuelto a casa tras el fallo del juez. Su familia tuvo que usar una mancuerna para mantener la puerta principal cerrada en medio de las temperaturas bajo cero antes de gastar US$700 para reparar el daño.

“No salgo de la casa”, dijo Gibson en una conferencia de prensa.

El DHS dijo que un “juez activista” nuevamente trataba de impedir que el gobierno deportara a “extranjeros ilegales criminales”.

“Continuaremos luchando por el arresto, detención y expulsión de extranjeros que no tienen derecho a estar en este país”, dijo Tricia McLaughlin, secretaria asistente de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

Gibson dijo que ha hecho todo lo que se suponía que debía hacer: “Si fuera una persona violenta, no habría estado fuera estos últimos 17 años, registrándome.”

Los reporteros de The Associated Press Steve Karnowski en Minneapolis, Josh Boak en West Palm Beach, Florida, y Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.