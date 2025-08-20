LA NACION

Manifestantes acosaron a vice JD Vance en Washington

Al grito de "DC Libre"

A medida que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump continúa, un grupo de manifestantes arremetieron contra tres altos funcionarios que se tomaron el tiempo para una sesión de fotos con los guardias el miércoles en la Estación de la Unión de Washington, D.C.

Los manifestantes abuchearon y se burlaron del vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el subjefe de personal de la Casa Blanca Stephen Miller cuando llegaron a la estación, ubicada a cuadras del Capitolio, para agradecer a las tropas.

Los cánticos de la multitud ahogaron las voces de los funcionarios.

"DC Libre", gritaron los manifestantes mientras los tres funcionarios llegaban en caravana.

Vance, Hegseth y Miller se detuvieron en el Shake Shack de la estación y compraron y comieron el almuerzo para los miembros de la guardia.

Vance y Miller desestimaron las bromas de los manifestantes, llamándolos "locos" y "comunistas". (ANSA).

