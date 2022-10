Manifestantes arrojan sopa a “Girasoles” de Van Gogh

En esta imagen proporcionada por Just Stop Oil, dos manifestantes que arrojaron sopa enlatada a “Los girasoles” de Vincent Van Gogh de 1888 en la Galería Nacional de Londres el 14 de octubre de 2022. El grupo Just Stop Oil, dijo que la protesta del viernes fue en contra de los nuevos proyectos de petróleo y gas del gobierno británico. La Policía Metropolitana de Londres arrestó a dos sospechosos. (Just Stop Oil via AP)