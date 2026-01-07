Manifestantes bloquean carreteras en Bolivia contra plan económico del gobierno

Varias carreteras fueron bloqueadas este martes en Bolivia en rechazo a un decreto del presidente centroderechista Rodrigo Paz que eliminó los subsidios a los combustibles, entre otras medidas, informó la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Los manifestantes exigen la anulación de la norma, pues temen un incremento en el costo de vida. El precio de los combustibles se duplicó y se encarecieron algunos productos básicos en los mercados.

Desde su aprobación en diciembre, la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato obrero del país, ha liderado las protestas callejeras en La Paz, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos con la policía antimotines.

En los últimos días se han ido sumando más gremios, como los campesinos y maestros de escuela, que alegan que el decreto favorece a los grandes capitales privados en la explotación de recursos naturales, mientras los sectores populares cargarán el costo de la inflación.

El lunes, el gobierno abrió un diálogo con los obreros, pero estos abandonaron la reunión y llamaron a sus seguidores a cortar vías. Cualquier conversación, dicen, debe partir de la anulación del decreto presidencial.

La gubernamental ABC reportó nueve puntos de bloqueo en las carreteras, en La Paz (oeste), Pando (norte) y Potosí (sur).

Los huelguistas también alegan que el ejecutivo habría usurpado funciones del Congreso y que el decreto no fue consensuado con los sectores que serían afectados.

Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas debido a una escasez de dólares.

La pasada administración del izquierdista Luis Arce (2020-2025) agotó las reservas de divisas para sostener las subvenciones a la gasolina y el diésel, que importaba a precios internacionales y vendía a pérdida en el mercado interno.

La inflación interanual a diciembre fue de 20,4%, informó este martes el estatal Instituto Nacional de Estadística.