TACOMA, Washington, EE.UU. (AP) — Cientos de manifestantes propalestinos que exigen un cese del fuego en Gaza bloquearon el lunes el tránsito en el Puerto de Tacoma, donde recientemente atracó un buque militar de carga.

Los organizadores dijeron que están en contra de la guerra entre Israel y Hamás, y la manifestación se centró en el buque Cape Orlando, basándose en información confidencial de que cargaría armas para llevarlas a Israel.

Estos señalamientos no se pudieron corroborar de inmediato de forma independiente. En un comunicado enviado por email, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Bryon J. McGarry, portavoz del Departamento de Defensa, confirmó que el buque está bajo el control del Comando de Transporte Marítimo de la Marina de Estados Unidos y apoya en el traslado de carga militar estadounidense.

“Debido a la seguridad de las operaciones, el Departamento de Defensa no proporciona detalles de tránsito o movimiento, ni información relacionada con el cargamento en los buques de este tipo”, declaró McGarry.

El Cape Orlando generó protestas similares en Oakland, California, donde atracó el viernes antes de zarpar rumbo a Tacoma. Unos 300 manifestantes retrasaron su salida, y la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a tres personas que subieron a la embarcación.

Los tres fueron dejados en libertad en un muelle de San Francisco, dijo el suboficial de la Armada Hunter Schnabel el lunes. Añadió que hay investigaciones abiertas en contra de las tres personas y otras que violaron la zona marítima federal.

Hacia el mediodía del lunes aún había alrededor de 200 manifestantes en el Puerto de Tacoma, algunos de los cuales portaban pancartas con leyendas como “No a la ayuda para Israel” y “Liberen a todos los prisioneros palestinos”. Los letreros estaban adornados con dibujos de sandías, un símbolo de la libertad de los palestinos. No se han llevado a cabo detenciones, dijo la agente Shelbie Boyd, portavoz del Departamento de Policía de Tacoma.

El objetivo de los manifestantes era impedir que se subiera cargamento al Cape Orlando, dijo Wassim Hage, del Arab Resource and Organizing Center, un grupo con sede en San Francisco.

“Esto habla del momento histórico en el que las personas salen a decir: 'No. No al financiamiento al genocidio, no a las bombas estadounidenses para bombardear hospitales y matar a niños en Gaza”, afirmó.

El sindicato International Longshore and Warehouse Local 23, el cual representa a los trabajadores del Puerto de Tacoma, no respondió de momento a mensajes telefónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 10.000 palestinos han muerto durante la guerra en Gaza que comenzó hace casi un mes, y que más de 4.000 de las víctimas eran niños. Es posible que el saldo se incremente a medida que los soldados israelíes se adentran en vecindarios urbanos.

___

La periodista de The Associated Press Janie Har, en San Francisco, contribuyó a este despacho.