Manifestantes bloquean una carretera en Tel Aviv para protestar por las posturas anti-LGTB del nuevo Gobierno

Ben Gvir afirma que "subir√° al Monte del Templo" y dice, ante las posturas anti-LGTB del nuevo Gobierno, que "nadie quiere excluir a nadie"

MADRID, 29 Dic. 2022 (Europa Press) -

Cientos de manifestantes han cortado el tráfico de una importante carretera en la ciudad de Tel Aviv para protestar por las posturas anti-LGTB del recién nombrado Gobierno israelí, liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha tomado posesión este jueves.

Mientras el nuevo gabinete mantiene su primera reunión, cientos de personas se han manifestado con pancartas y banderas arcoíris en los alrededores de Azrieli, donde se encuentran tres rascacielos icónicos de la ciudad, para protestar en contra del nuevo Gobierno.

El tr√°fico tambi√©n ha quedado bloqueado cerca del puente peatonal Yehudit, aunque por el momento no hay detenidos, pese a que se han vivido momentos de tensi√≥n entre los polic√≠as israel√≠es y los manifestantes, seg√ļn ha informado el diario 'The Jerusalem Post'.

La aprobaci√≥n del nuevo Gobierno de Netanyahu, que cuenta en sus filas con varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos, tambi√©n ha sido tensa esta ma√Īana, marcada por una manifestaci√≥n frente a la sede de la Knesset en la que han participado cientos de personas que han coreado esl√≥ganes contra el racismo y la corrupci√≥n --en referencia a un juicio contra Netanyahu por estos cargos-- y han prometido "acabar con la oscuridad".

"'Bibi' y Ben Gvir (ministro de Seguridad Nacional) están destruyendo la democracia", indicaba una de las pancartas de la protesta, en la que también se podián ver muchas banderas de Israel y arcoíris, ante las preocupaciones sobre la presencia en el seno de la coalición de políticos abiertamente homófobos.

El líder de Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, ha manifestado en el pasado opiniones contra la comunidad LGBTQ, al igual que Avi Maoz, líder del ultraderechista Noam, que controlará el contenido que se imparte en las escuelas. Maoz se ha descrito a sí mismo como "un homófobo orgulloso" y ha tildado de "oscuridad" a las posturas liberales en el seno del judaísmo.

Sobre el monte del templo

Otro de los puntos candentes del nuevo Gobierno israel√≠ es la preocupaci√≥n existente por el 'statu quo' en la Explanada de las Mezquitas, tercer lugar santo del Islam, que descansa en uno de sus laterales sobre el Muro de las Lamentaciones, √ļltimo vestigio del Templo de Salom√≥n que los jud√≠os m√°s radicales pretenden utilizar como parte de un Tercer Templo.

El líder del ultraderechista Otzma Yehudi, Itamar Ben Gvir, quien será el ministro de Seguridad Nacional, tendrá en el nuevo Ejecutivo amplios poderes sobre la Policía, una unidad que cuenta con cerca de 2.000 soldados y que tiene entre sus funciones tareas antidisturbios, arrestos y evacuación de asentamientos.

Netanyahu ya adelantó que impulsará la expansión de los asentamientos en Cisjordania, algo criticado por la Autoridad Palestina, que ha cargado además contra el papel que jugarán en el seno del Ejecutivo varios líderes ultraderechistas.

En este sentido, ante la polémica tanto por el 'statu quo' de los lugares sagrados como por el posible aumento de las tensiones en Cisjordania y Gaza, Ben Gvir ha vuelto a reiterar este jueves que "subirá al Monte del Templo".

"No necesito un acuerdo de coalición para eso. Está claro: estoy en contra del racismo en el Monte del Templo (Explanada de las Mezquitas)", ha dicho el ultraderechista en una entrevista con Kan News recogida por el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, Ben Gvir ha resaltado que ser√° "un ministro para todos", tanto para jud√≠os como para √°rabes, ya que estos √ļltimos "tambi√©n sufren por la delincuencia". Con respecto a la comunidad LGTB, ha asegurado que "nadie quiere excluir a nadie".

Europa Press