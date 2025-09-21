Manifestantes chocan con la policía durante protesta contra el gobierno en Lima

Cientos de manifestantes se enfrentaron a piedras y palos con la policía este sábado en Lima, al cierre de una protesta encabezada por jóvenes en rechazo al gobierno y el parlamento, según observaron periodistas de la AFP.

Al menos tres uniformados resultaron heridos, informó la policía en su cuenta en X.

También en redes sociales circularon imágenes de personas con heridas de perdigones que suele disparar la fuerza pública.

La protesta se enmarca en el creciente malestar social en Perú contra la ola de extorsiones del crimen organizado, la corrupción en el poder público y una reciente reforma al sistema de pensiones aprobada por el Legislativo.

"Hoy en día hay menos democracia que antes. Cada vez es peor (...) por el miedo, por la extorsión", dijo Gladys, una manifestante de 54 años, quien evitó dar su apellido.

Convocada por la "Generación Z", un colectivo de jóvenes, la protesta derivó en fuertes choques con la fuerza pública, cuando los manifestantes intentaron acercarse a las sedes del Ejecutivo y el Congreso, en el centro de Lima.

"El Congreso no tiene nada credibilidad, ni siquiera tiene la aprobación de la gente (...) Está haciendo todo el desastre en este país", afirmó Celene Amasifuen, de 19 años.

Unas 500 personas se concentraron en el centro de la ciudad, que estuvo fuertemente custodiado por la policía.

La fuerza pública empleó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos de la protesta que lanzaron piedras y palos.

"Tres policías resultaron heridos" y fueron trasladados al hospital, señaló la institución, y agregó la imagen de un uniformado con la cabeza y el rostro ensangrentados.

También Radio Exitosa informó que una de sus reporteras y un camarógrafo fueron impactados con ese mismo tipo de cartucho.

En la recta final de su mandato que concluirá el 28 de julio de 2026, la presidenta Dina Boluarte bate récords de impopularidad, a raíz principalmente del auge de la extorsión y del sicariato del crimen organizado.

Junto al gobierno el Congreso, de mayoría conservadora, goza de muy poca aceptación, porque es visto como una institución corrupta, de acuerdo con varios estudios de opinión.

Esta semana el Legislativo aprobó una ley que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a un fondo privado de pensiones, pese a las precarias condiciones laborales que enfrentan.

