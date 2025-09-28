Manifestantes chocan con la policía en Perú en protestas contra el gobierno

Cientos de manifestantes se enfrentaron a las autoridades en la capital peruana el sábado en una protesta de rechazo al Gobierno y el Parlamento, atestiguaron periodistas de la AFP.

Los fuertes choques del sábado se enmarcan en el creciente malestar social en Perú por la ola de extorsiones del crimen organizado, la corrupción en el poder público y una reciente reforma al sistema de pensiones aprobada por el Legislativo.

Decenas de policías dispersaron con gases lacrimógenos a los manifestantes que intentaron sobrepasar una barrera de seguridad de rejas que estaba frente al Parlamento en Lima.

"Ya abrimos los ojos, estamos cansados de verdad de este gobierno, estamos cansados de los robos, hace poco me robaron y nadie hizo nada", dijo a la AFP el estudiante de ingeniería Paúl Cahuana, de 20 años.

"Hemos salido a las calles por la inseguridad ciudadana, a mí hermana la mataron hace seis meses porque la estaban extorsionando", declaró a la AFP Silvia América, de 40 años.

El malestar social aumentó después de que el gobierno reglamentara el 5 de septiembre una ley que obliga a los jóvenes a aportar a fondos privados de pensiones, pese a la precariedad laboral y una tasa de informalidad que supera el 70%.

La movilización, convocada por la "Generación Z", un colectivo de jóvenes nacido en redes sociales, y por un grupo de transportistas de la capital peruana, se inició hacia las 17H00 locales en la céntrica Plaza San Martín y se dirigió hasta el Congreso.

En los choques, las autoridades informaron de un efectivo policial con quemaduras de primer grado a causa de una bomba molotov.

En la recta final de su mandato, que concluirá el 28 de julio de 2026, la presidenta Dina Boluarte bate récords de impopularidad.

Junto al gobierno, el Congreso, de mayoría conservadora, goza de muy poca aceptación, porque es visto como una institución corrupta, de acuerdo con varios estudios de opinión.

Las manifestaciones también han escalado en los últimos seis meses en Perú a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

cm/cjc