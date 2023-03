Manifestantes detenidos en Georgia denuncian brutalidad policial

En el patio de su vivienda en Tiflis, Zurab Japaridzé muestra las marcas de los golpes que recibió en la cabeza durante una manifestación contra el gobierno de Georgia.

Durante las manifestaciones masivas en la capital georgiana contra un proyecto de ley considerado liberticida, y finalmente descartado por las autoridades, 144 personas fueron detenidas por la policía, muchas de ellas en forma violenta.

Zurab fue detenido brutalmente por agentes enmascarados durante la manifestación que tuvo lugar en la noche del 7 al 8 de marzo cerca del Parlamento, como se ve en un video de amplia difusión en internet.

Zurab Japaridzé, dirigente del pequeño partido de oposición Girchi Más Libertad, dijo que fue llevado con otras dos personas a la sede de las fuerzas especiales, situada junto al Parlamento.

"Una vez adentro y sin cámaras, nos golpearon en el suelo con los pies, los puños y con porras, principalmente en la cabeza", relató Japaridzé a AFP.

Trasladado a una comisaría donde estuvo detenido dos noches, sufrió un "terrible dolor de garganta", y solo después de ser liberado supo que tenía el coronavirus.

"Les pedí medicamentos pero no había", contó el hombre de 47 años.

"Ahora habrá una audiencia en el tribunal como si fuera yo el que violó alguna ley", deploró.

- "Puñetazos en el rostro" -

Los manifestantes entrevistados por la AFP fueron acusados de "disturbios" y "desobediencia", delitos castigados con multa o 15 días de detención administrativa.

Es lo que se le imputa también a Irakli Noniachvili, un trabajador del sector de alta tecnología de 34 años.

Fue detenido el 8 de marzo, su segundo día de protesta contra la ley sobre "agentes extranjeros", inspirada en un texto adoptado en Rusia y utilizado para reprimir a opositores del gobierno.

Ese día, la policía disparó gas lacrimógeno en la avenida Rustaveli, en el centro de Tiflis, pero Irakli iba preparado con casco, lentes de esquí y dos máscaras.

Mientras luchaba por repeler el gas lacrimógeno se encontró de frente con la policía antidisturbios.

"Fue tan repentino que entré en pánico, no sabía qué hacer así que levanté las manos. Me agarraron y me llevaron al otro lado de la calle´", relató a AFP.

Según Irakli, un policía empezó bruscamente a retorcerle los dedos. "Protesté y que me golpeó muy fuerte en la cara", contó al señalar una herida aún visible en su nariz.

Llevado a una comisaría, permaneció allí tres horas antes de ser trasladado a Telavi, unos 100 km al este de Tiflis, donde pasó 14 horas detenido.

- "Me asfixiaban" -

Según el ministerio del Interior, los manifestantes detenidos durante las protestas, marcadas por refriegas, se comportaron de manera "agresiva", dañaron el mobiliario urbano o lanzaron piedras y otros objetos a la policía.

Guiorgui Mumladzé, un responsable del partido opositor Movimiento Nacional Unido (MNU) afirmó que la policía tiene "una lista de nombres".

"Y los que veían (de la lista) en las calles eran capturados por la policía, yo era uno de ellos", declaró a AFP.

"Perdí el conocimiento durante el arresto porque me estaban asfixiando", afirmó el hombre, quien asegura tener "quemaduras de primer grado en el rostro" debido a los disparos de gas lacrimógeno.

Beka Jikurachvili, un periodista de 30 años del medio digital Tabula Media, fue detenido el 2 de marzo frente al Parlamento mientras cubría el primer día de las protestas, cuando había solo unas decenas de personas.

"Todo fue muy rápido. Me agarraron cuatro policías, dos de ellos me sujetaron las manos y los otros dos por los pies y me arrastraron boca abajo", contó.

Pese a la poca cantidad de manifestantes ese día, hubo 36 detenidos, aseguró Beka, quien dice que le abrieron un procedimiento administrativo pese a que estaba en el sitio por su trabajo como periodista.

"Se abalanzaron sobre la gente que estaba de pie pacíficamente. Como si alguien se les resistiera, lo que no era el caso", agregó Jikurachvili. "Había más policías que manifestantes".

