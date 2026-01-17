Manifestantes en Dinamarca apoyan a Groenlandia tras amenaza de anexión de Trump

COPENHAGUE, 17 ene (Reuters) - Miles de manifestantes se congregaron el sábado en toda Dinamarca en solidaridad con Groenlandia ante la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse la isla ártica, exigiendo que Washington respete el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación.

Trump dice que Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos por su ubicación estratégica y su gran suministro de minerales y no ha descartado el uso de la fuerza para tomarla. Países europeos enviaron esta semana personal militar a la isla a petición de Dinamarca. Coreando "Groenlandia no está en venta" y portando pancartas con lemas como "Manos fuera de Groenlandia" junto a la bandera roja y blanca de Groenlandia, la "Erfalasorput", los manifestantes se reunieron en la plaza del Ayuntamiento de Copenhague antes de marchar hacia la embajada estadounidense.

"Estoy muy agradecida por el enorme apoyo que recibimos los groenlandeses (...) también estamos enviando un mensaje al mundo de que todos deben despertar", declaró Julie Rademacher, presidenta de Uagut, organización de groenlandeses en Dinamarca.

"Groenlandia y los groenlandeses se han convertido de manera involuntaria en el frente de la lucha por la democracia y los derechos humanos", añadió.

Un video de Reuters mostró a miles de manifestantes. Los portavoces de los organizadores y de la policía declinaron facilitar una estimación de la multitud.

También hubo protestas en otros lugares de Dinamarca y está previsto que tengan lugar en Nuuk, la capital de Groenlandia, más tarde en el día.

Las repetidas declaraciones de Trump sobre la isla han desencadenado una crisis diplomática sin precedentes entre Estados Unidos y Dinamarca, ambos miembros fundadores de la alianza militar OTAN, y han sido ampliamente condenadas en Europa.

