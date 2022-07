Manifestantes en haití bloquean carreteras de puerto príncipe para protestar por escasez combustible

Por Harold Isaac y Brian Ellsworth

Puerto príncipe, 13 jul (reuters) - manifestantes haitianos bloquearon carreteras el miércoles y se escucharon disparos en el centro de la capital, puerto príncipe, mientras aumenta la ira por la escasez de combustible que se ha intensificado en los últimos días como consecuencia de enfrentamientos entre bandas delictivas.

Las gasolineras están en su mayoría cerradas y se ha interrumpido el oferta de combustible debido a una sangrienta batalla territorial entre bandas en una ciudad de las afueras de la capital, que ha causado la muerte de al menos 50 personas y ha obligado a detener la actividad de una importante terminal de combustible.

Grupos de motociclistas bloquearon calles en Puerto Príncipe y algunos prendieron fuego neumáticos, dijeron testigos a Reuters. Se escuchó una breve ráfaga de disparos, aunque no estaba claro quién disparaba o por qué. Los tiroteos entre las bandas G9 y GPEP por el control de la ciudad de Cite Soleil, a las afueras de la capital han dejado a miles de personas atrapadas sin comida ni agua, dijeron el martes un pastor local y Médicos Sin Fronteras.

La violencia ha obligado a cerrar la cercana terminal de combustible de Varreux, dijo una fuente.

Dos barcos que transportaban combustible importado no han podido descargar sus cargamentos, y los camiones de combustible que distribuyen a las gasolineras no se acercan a la terminal por motivos de seguridad, explicó la fuente, que pidió no ser identificada.

(Editado en español por Javier Leira)