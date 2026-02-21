Manifestantes indígenas ocupan la terminal portuaria de Cargill en Santarem, Brasil

Por Fabio Teixeira

RÍO DE JANEIRO, 21 feb (Reuters) - Manifestantes indígenas ocuparon la terminal portuaria fluvial de Cargill en Santarem, ‌en el estado brasileño ‌de ⁠Pará, y han interrumpido "por completo" las operaciones en el lugar, informó el sábado la empresa estadounidense dedicada al comercio de cereales en ​un comunicado.

Los manifestantes ⁠obligaron ⁠a los empleados de Cargill a evacuar la terminal privada el viernes por ​la noche, según la empresa, que añadió que está en contacto con las ‌autoridades locales para que el desalojo se lleve ​a cabo "de forma ordenada y segura".

Cargill ​envió más de 5,5 millones de toneladas métricas de soja y maíz a través de Santarem el año pasado, según datos del sector portuario. El volumen exportado, procedente principalmente de la región centro-oeste de Brasil, representó más del 70% del volumen total de cereales manipulado ​en Santarem.

Cargill afirmó que hay "pruebas contundentes de vandalismo y daños a los activos" en la terminal.

La ocupación supone una ⁠escalada entre los manifestantes y la empresa por los planes propuestos para dragar ríos locales, como el ‌Tapajós, por donde se transportan cereales como la soja y el maíz antes de llegar a los mercados de exportación.

Cargill ha afirmado que no tiene control sobre los planes de dragado de los ríos.

Los manifestantes llevaban bloqueando el acceso de los camiones a la terminal desde el 22 de enero, lo que solo ha tenido un ‌impacto limitado en las operaciones de Cargill, ya que la mayor parte de los ⁠cereales llegan en barcazas antes de ser transportados en buques para su exportación.

En ‌una carta tras la ocupación, los manifestantes exigieron al Gobierno de ⁠Brasil que reconsiderara un decreto que, según ellos, abriría ⁠los ríos del Amazonas al dragado.

"Los ríos no son canales de exportación: son una fuente de vida, sustento, memoria e identidad para miles de familias", decía la carta, añadiendo que el dragado afectaría a la calidad del agua y a la ‌pesca de la que dependen para ​sobrevivir.

El Gobierno brasileño no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Anteriormente había afirmado que el dragado es una medida rutinaria para garantizar el tráfico fluvial durante los periodos de bajo nivel de agua. (Reporte ‌de Fabio Teixeira; edición de Kirsten Donovan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)